Великдень 2022 випадає на 24 квітня, тиждень до свята отримав назву Страсна седмиця. Кожен день в цей період має своє значення і заповіти, яких віруючі строго дотримуються.

Для чого печуть паски на Великдень і фарбують яйця

Згідно з легендою, пасхальне яйце - символ Гробу Господнього, за яким з'явилося вічне життя. У Палестині гробницями були печери, вхід в які закривали каменем. В Євангеліє сказано, що камінь, який закривав печеру, де спочивало тіло Христа, за формою нагадував яйце.

Існує повір'я, ніби після Воскресіння Христа, Марія Магдалина вирішила розповісти цю звістку імператору Тиберію. Він не повірив і сказав: "Це неможливо, так само точно, як білому яйцю стати червоним". У цю секунду яйце в руках святої почервоніло.

З давніх-давен люди на Великдень фарбували яйця і отримували великодній символ двох видів:

крашанки - однотонні яйця, пофарбовані натуральним барвником;

писанка - розписані вручну символи свята.

Колір, в який фарбували яйця, теж має своє значення:

червоний - вічне життя і кров, яку пролив Господь в ім'я людства;

коричневий - родюча земля і благополуччя;

зелений - міцне здоров'я;

жовтий - багатство, удача, захист від темних сил;

синій - близькість до Духа Святого і ангелів небесних;

помаранчевий - позбавлення від туги і зневіри.

Також православні віруючі на Великдень печуть паски. Ця страва - символ того, як Ісус після воскресіння приходив до своїх учнів на трапезу. Вони залишали на столі місце і ставили в центр круглий хліб з горіхами та родзинками. Такий хліб пізніше стали пекти в храмах, а потім і в сім'ях, погоджуючись з тим, що разом з символом свята в кожен будинок приходить Господь.

Коли пекти Великдень і фарбувати яйця в 2022 році

Найкращий день на Страсному тижні, коли можна випікати великодні паски і фарбувати яйця - це Чистий четвер. До сходу сонця потрібно скупатися, щоб змити з себе всі гріхи, а весь день присвятити прибиранню і приготуванню до свята. Альтернативний варіант - спекти паску в суботу.

Пам'ятайте про те, що випікати Великдень потрібно з чистими помислами і молитвою, ні в якому разі не кричати і не лаятися. За старих часів вірили, що форма і зовнішній вигляд готової паски підкажуть, що буде з сім'єю в майбутньому. Рівна паска означала любов і благополуччя, а негарна обіцяла сварки і розчарування.

Не можна пекти паски і фарбувати яйця в Страсну п'ятницю, так як це день великої жалоби. Деякі віруючі стверджують, що як виняток можна приступити до готування після 15:00, коли в храмах вже винесуть плащаницю.