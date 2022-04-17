"Наше суспільство не хоче, щоб ми продовжували переговори" - Зеленський [ Редагувати ]
Україна не буде відмовлятися від своїх територій. Офіційний Київ розмовлятиме з Москвою, але не з позиції російського ультиматуму". Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.
Ми не можемо віддати нашу територію, але ми маємо знайти якийсь діалог з росією. Якщо вони здатні на нього, ми готові... Якщо можливість розмовляти є, то ми говоритимемо, але не на підставі російського ультиматуму. Це питання ставлення до нас.
При цьому глава держави не виключив іншого варіанту:
Ми можемо боротися з Російською Федерацією і десять років.
Зеленський заявив, що шанси на успіх переговорів з росією зменшуються, а українське суспільство не хоче продовження діалогу.
Шанси зменшуються щодня... Подумайте про Бучу, Волноваху, Бородянку, Маріуполь. Настає час, коли ніхто не хоче говорити. Наше суспільство не хоче, щоб ми продовжували переговори.
Напередодні Зеленський заявив, що Україна не вестиме переговори з росією у разі вбивства українських військових у Маріуполі. Глава держави також говорив, що Київ готовий обговорювати з Москвою питання про відмову від вступу до НАТО і статус Криму, однак тільки після того, як будуть припинені військові дії, а російські війська виведуть з України.
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