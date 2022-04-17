Місто ще не впало": Шмигаль підтвердив відмову від капітуляції захисниками Маріуполя [ Редагувати ]
Українські військові, які перебувають в оточеному Маріуполі, відмовилися від капітуляції, яку запропонувала російська сторона. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю телеканалу ABC.
Місто все ще не впало.
Глава уряду повідомив, що українські військові продовжують контролювати деякі частини Маріуполя. І зауважив, що жителі міста страждають від браку харчів і води.
У них немає ані води, ані їжі, ані тепла, ані електрики. Вони просять усіх наших партнерів підтримати та допомогти зупинити цю гуманітарну катастрофу.
Російські військові запропонували українським бійцям, які обороняють завод "Азовсталь" у Маріуполі, здатися. У випадку згоди окупанти обіцяли з 6:00 17 квітня ввести "режим повної тиші".
Нагадаємо, що 18 квітня окупанти планують закрити Маріуполь і провести "фільтрацію" чоловіків.
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