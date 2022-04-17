Президент України Володимир Зеленський очікує, що окупанти можуть спробувати ще раз захопити Київ. Про це глава держави заявив в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

Зеленський переконаний, що невдачі росії на Донбасі не означатимуть, що вони відмовляться від повторної спроби взяти столицю України.

Президент заявив, що не вірить словам і заявам російського керівництва, і тому очікує, що вони можуть спробувати ще раз захопити Київ. Ба більше, він переконаний, що невдачі російських окупантів на Донбасі не означатимуть, що вони відмовляться від повторної спроби взяти Київ.

Я не вірю світові. Після того, що ми побачили, що коїться в Україні, ми… Тобто, я не маю цього почуття довіри, що ми маємо вірити в деякі країни та деяким лідерам. Ми не віримо у слова. Після ескалації Росії, ми не віримо сусідам. Ми в усе це більше не віримо. Навіть я не вірю в документи (міжнародного права - ред.), тому що ми також мали Будапештський меморандум - гадаю, ви знаєте всі деталі цього. Для мене, це просто аркуш паперу, який нічого не важить. Ми віримо в прагматичні речі, про які можна домовитися. Якщо ви наші друзі чи партнери, дайте нам зброю, допоможіть нам, надайте нам підтримку, дайте нам гроші і зупиніть Росію, завдавайте удари по росії. Ви можете це зробити, якщо ви наші друзі. Єдина віра, яка лишилася, це віра в нас самих, у наших людей, у наші Збройні сили, і віра, що (певні - ред.) країни будуть підтримувати нас не лише словами, але й вчинками. Ось і все.

Нагадаємо, що Київ нарощує підготовку до оборони міста в разі повторного наступу окупантів. Про це заявив голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов.