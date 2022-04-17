Україна заповнила опитувальник, необхідний для набуття статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква. Тепер Київ чекатиме на рішення Брюсселя.

Як президент і обіцяв Урсулі фон дер Ляєн, коли вона відвідувала 8 квітня Україну, що протягом тижня Україна заповнить опитувальник, який пані Урсула привезла з собою. Сьогодні пройшов тиждень, і можемо констатувати, що той документ, який привезла пані Урсула, з української сторони заповнений. Тому далі буде м’яч на стороні Європейської комісії. Вона буде готувати відповідну рекомендацію щодо того, чи виконує Україна копенгагенські критерії членства. Без такої рекомендації ніхто нас до ЄС не візьме.

Після заповнення опитувальника Єврокомісія має вирішити, чи відповідає Україна копенгагенським критеріям членства. За словами Ігоря Жовкви, в Офісі президента Зеленського очікують, що рекомендація Єврокомісії "буде позитивною".

Україна подала заявку на вступ до ЄС за кілька днів після початку російського вторгнення - 28 лютого.

8 квітня в Києві голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно вручила Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком на шляху набуття кандидата в ЄС.