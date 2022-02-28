"Украина одна из нас, и мы хотим, чтобы они были в Европейском Союзе". Об этом в интервью Euronews заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Несмотря на это, она не стала уточнять, каковы шансы Украины на вступление в ЕС, особенно – по ускоренной программе.

У нас с Украиной есть процесс, например, интеграции украинского рынка в единый рынок… У нас очень тесное сотрудничество в энергетической сети.

Урсула фон дер Ляйен добавляет: