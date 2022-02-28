"Мы хотим, чтобы Украина была в ЕС" - Урсула фон дер Ляйен [ Редактировать ]
"Украина одна из нас, и мы хотим, чтобы они были в Европейском Союзе". Об этом в интервью Euronews заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Несмотря на это, она не стала уточнять, каковы шансы Украины на вступление в ЕС, особенно – по ускоренной программе.
У нас с Украиной есть процесс, например, интеграции украинского рынка в единый рынок… У нас очень тесное сотрудничество в энергетической сети.
Урсула фон дер Ляйен добавляет:
У нас много тем, в которых мы очень тесно сотрудничаем... Они (украинцы) - одни из нас, и мы хотим, чтобы они были с нами.
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