Так сьогодні виглядає Маріуполь

Російські війська готують масований удар по заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Про це в ефірі національного телемарафону заявив журналіст Артем Попов.

За його даними, бомбити "Азовсталь" окупанти планують з допомогою авіаційних бомб ФАБ 1000 та ФАБ 3000.

Журналіст зазначив, що у сховищах заводу сьогодні переховуються від обстрілів майже одна тисяча мирних мешканців, серед яких є й діти.

Після навмисних бомбардувань Драмтеатру, де було більше тисячі людей, після обстрілів пологових - люди не вірять окупантам і бояться самостійно евакуйовуватися.

Нагадаємо, що 18 квітня окупанти планують закрити Маріуполь і провести "фільтрацію" чоловіків.