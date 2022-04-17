Окупанти готують масований удар по "Азовсталі" у Маріуполі, де переховуються сотні мирних жителів (відео) [ Редагувати ]
Російські війська готують масований удар по заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Про це в ефірі національного телемарафону заявив журналіст Артем Попов.
За його даними, бомбити "Азовсталь" окупанти планують з допомогою авіаційних бомб ФАБ 1000 та ФАБ 3000.
Журналіст зазначив, що у сховищах заводу сьогодні переховуються від обстрілів майже одна тисяча мирних мешканців, серед яких є й діти.
Після навмисних бомбардувань Драмтеатру, де було більше тисячі людей, після обстрілів пологових - люди не вірять окупантам і бояться самостійно евакуйовуватися.
Нагадаємо, що 18 квітня окупанти планують закрити Маріуполь і провести "фільтрацію" чоловіків.
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