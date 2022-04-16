Російські війська з 18 квітня збираються закрити Маріуполь на в’їзд і виїзд, а також заборонити пересування по районах, щоб провести фільтрацію усіх чоловіків. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

По місту окупанти повідомляють, що з понеділка планується остаточне закриття не тільки міста на в’їзд/ виїзд для всіх, але й буде діяти заборона на переміщення по районах на тиждень. В цей час буде проведено фільтрацію 100 відсотків чоловіків, що залишились в місті. Для того їх буде переміщено в Новоазовськ.

За інформацією, частину людей планують мобілізувати до російського окупаційного корпусу, частину через примус відправити на розчистку завалів, а віднесених до неблагонадійних ізолювати.

З огляду на всі фактори, окупанти збираються залишити в місті виключно жінок та чоловіків для обслуговування потреб.

Ми пов’язуємо це з неможливістю утримувати в місті цивільне населення навіть в мінімально придатних для життях умовах.

Радник мера Маріуполя повідомляє, що в окупованому місті "процедура фільтрації уже набрала максимальних обертів".

В фільтраційних таборах та пунктах усіх чоловіків після стандартних фільтраційних знущань (допит, перевірка гаджетів, огляд тіла) розділяють з іншими і проводять окремі допити, включаючи інсценування розстрілу. Тих, хто не проходить фільтрацію (це, за даними радника мера від 5 до 10%) вивозять в Докучаєвськ та Донецьк. Подальша доля цих людей наразі не відома.

Нагадаємо, що окупанти в Маріуполі почали ексгумацію загиблих з метою приховати свої злочини.