Гуманітарні коридори 18 квітня не відкриються - Верещук [ Редагувати ]
У понеділок, 18 квітня, гуманітарні коридори в Україні не запрацюють через блокування та обстріли маршрутів російськими окупантами. Про це повідомила віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Вчора ми вели довгі та складні перемовини по коридорах з Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодара. Також працювали над коридорами з Херсонської області (Нововоронцовка, Осокорівка, Миролюбівка, Нововознесенське, Високопілля). Звісно, перемовини йшли також про коридори з міст Луганської області: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна та смт Нижнє.
Однак, у порушення міжнародного гуманітарного права, російські окупанти не припиняють блокування та обстріли гуманітарних маршрутів.
Тому, з міркувань безпеки, було прийнято рішення сьогодні не відкривати гуманітарні коридори.
У регіонах, те точаться бойові дії, місцева влада на свій страх і ризик намагається вивозити людей. Так на Луганщині з Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Лисичанська та Гірського врятували 108 жителів, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.
Ірина Верещук повідомила, що в неділю, 17 квітня, завдяки гуманітарним коридорам було евакуйовано 1 449 людей.
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