Гуманітарні коридори: Верещук повідомила про евакуацію людей 16 квітня [ Редагувати ]
У суботу, 16 квітня, заплановано 9 гуманітарних коридорів для евакуації українців з зони бойових дій. Про це повідомила віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Гуманітарні коридори на 16 квітня:
- З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.
- Сєвєродонецьк - Бахмут (місце зборів - проспект Хіміків, 28).
- Лисичанськ - Бахмут (місце зборів - РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).
- Попасна - Бахмут (місце зборів - вул. Первомайська, 42).
- с. Гірське - Бахмут (місце зборів - вул. Гагаріна, 13).
- Рубіжне - Бахмут.
Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.
Нагадаємо, що 14 квітня окупанти обстріляли евакуаційні автобуси у Боровій на Харківщині, внаслідок чого загинули 7 людей.
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