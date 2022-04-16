У суботу, 16 квітня, заплановано 9 гуманітарних коридорів для евакуації українців з зони бойових дій. Про це повідомила віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Гуманітарні коридори на 16 квітня:

З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.

Сєвєродонецьк - Бахмут (місце зборів - проспект Хіміків, 28).

Лисичанськ - Бахмут (місце зборів - РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).

Попасна - Бахмут (місце зборів - вул. Первомайська, 42).

с. Гірське - Бахмут (місце зборів - вул. Гагаріна, 13).

Рубіжне - Бахмут.

Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.

Нагадаємо, що 14 квітня окупанти обстріляли евакуаційні автобуси у Боровій на Харківщині, внаслідок чого загинули 7 людей.