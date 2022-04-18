Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Львову зросла до 7 осіб. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

На жаль, є загиблі. Станом на цю годину відомо про 7 загиблих. Це перші загиблі внаслідок влучання по Львову. Також наразі відомо про 11 постраждалих. Серед них - одна дитина. Троє постраждалих у важкому стані. У дитини незначні ушкодження.

Три ракети вдарили по об‘єкті військової інфраструктури. Одна - по шиномонтажу. Перший об‘єкт - це склади, які не використовували.

Внаслідок влучань сталися пожежі. На обидвох об‘єктах їх уже повністю загасили. Підрозділи ДСНС розбирають завали. Обидва об‘єкти зруйновані повністю.

За даними очільника Львівщини, росіяни вдарили крилаті ракети повітряного базування. За попередньою інформацією, їх випустили з Каспійського регіону.

Нагадаємо, що в мережі з'явилося відео з наслідки ракетного удару по Львову.