У мережі з'явився момент з ракетою, яка летить на Львів, а також наслідки її прильоту.

Мер Львова Андрій Садовий підтвердив, що одна з ракет влучила в шиномонтаж. Попередньо загинуло 6 людей, 11 поранено, серед них 1 дитина.

Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів. Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу. В ньому живуть евакуйовані українці.

В ефірі національного телемарафону він розповів, що загинули люди, які вийшли на роботу.

Вони просто прийшли на роботу і на роботі вони й загинули.

Нагадаємо, що ракети, які влучили по Львову, спочатку були направлені на Івано-Франківщину.