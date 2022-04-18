У мережі з'явилося відео з наслідки ракетного удару по Львову [ Редагувати ]
У мережі з'явився момент з ракетою, яка летить на Львів, а також наслідки її прильоту.
Мер Львова Андрій Садовий підтвердив, що одна з ракет влучила в шиномонтаж. Попередньо загинуло 6 людей, 11 поранено, серед них 1 дитина.
Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів. Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу. В ньому живуть евакуйовані українці.
В ефірі національного телемарафону він розповів, що загинули люди, які вийшли на роботу.
Вони просто прийшли на роботу і на роботі вони й загинули.
Нагадаємо, що ракети, які влучили по Львову, спочатку були направлені на Івано-Франківщину.
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