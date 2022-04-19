У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронтах після активізації нової фази війни рф проти України, і про оперативну обстановку на початок 55-х діб протистояння наших захисників ворожому вторгненню.

Про це 19 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ворог намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні, щоб встановити повний контроль над територіями Донецької та Луганської областей, а також щоб забезпечити сухопутний коридор з окупованим Кримом.

Ракетно-авіаційні удари окупантів по цивільних об'єктах по всій території України не припиняються. Так, вчора була активізація завдання ракетних ударів по об'єктах в західних областях нашої країни.

У Слобожанському та Донецькому операційних районах війська РФ проводять наступальні та штурмові дії за окремими напрямками.

"Ворог продовжує перекидання озброєння, військової техніки до України з центральних і східних регіонів російської федерації. Поряд з бойовими підрозділами здійснює перекидання підрозділів забезпечення", - розповіли в Генштабі.

Крім того, загарбники розгортають логістичні центри та створюють польові бази ремонту і відновлення пошкодженої техніки, з метою удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення.

На Слобожанському напрямкупротивник продовжує часткове блокування Харкова.

У Генштабі повідомили про інформацію, що з метою організації системи ППО наступального угруповання ворог здійснює перекидання додаткових зенітних ракетних дивізіонів ЗРК "Тор" у Харківську область. При цьому в прикордонних з Україною районах російської Бєлгородської області, для прикриття основних пунктів управління, а також тилових районів розгорнуті зенітні ракетні дивізіони С-400 і С-300.

На Ізюмському напрямку війська рф ведуть наступальні дії на лівому березі річки Сіверський Донець. Для підтримки свого угруповання на зазначеному напрямку ворог створив систему основних і запасних вогневих позицій реактивної та ствольної артилерії.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти активізували наступальні дії вздовж усієї лінії зіткнення.

Так, основні зусилля противника зосереджені на прориві оборони українських військ в Луганській і Донецькій областях, а також встановленні повного контролю над Маріуполем. У Запорізькій області йде зосередження підрозділів військ рф в певних районах.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджується на виході до адмінкордону Херсонської області. Щоб покращити тактичне положення, окупанти намагаються вести наступальні дії в районі Олександрівки. Також рашисти не припиняють обстріли цивільних об'єктів в Миколаєві.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не фіксується.

"Республіка білорусь продовжує надавати свою територію для завдання авіаційних ударів по території України та ведення розвідки об’єктів на нашій території", - зазначається у зведенні.

У Генштабі розповіли, що за наявною уточненою інформацією, втрати 126-ї бригади берегової оборони ЧФ рф складають до 75%. 810-та окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту втратила 158 військовослужбовців убитими, близько 500 пораненими, а 70 осіб вважаються зниклими безвісти.

Значна частина військовослужбовців таких бригад написала рапорти на відмову від участі в бойових діях на території України.

ЗСУ за минулу добу відбили на Донбасі 7 ворожих атак, знищивши 10 танків, 18 одиниць броньованої та 8 одиниць автомобільної техніки, 1 артилерійську систему, а також міномет противника з розрахунком.

Угрупованням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу були увражені 7 повітряних цілей: 1 літак, 4 БПЛА і 2 крилаті ракети.