Близько 20 800 військових і понад 800 танків - ЗСУ про втрати росії [ Редагувати ]
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська сторона втратила близько 20 800 військових убитими. А також понад 800 танків.
Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
- Особовий склад - близько 20 800 осіб
- Танки - 802
- Бойові броньовані машини - 2063
- Артилерійські системи - 386
- РСЗВ - 132
- Засоби ППО - 67
- Літаки - 169
- Вертольоти - 150
- Автомобільна техніка - 1495
- Кораблі/катери - 8
- Цистерни з ПММ - 76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 158
- Спеціальна техніка - 27
- Пускові установки ОТРК - 4
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
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