"Сказали сравнять все с землей": окупанти готують масований авіаудар по "Азовсталі" (відео) [ Редагувати ]
Незважаючи на значну перевагу у кількості військ, російські окупанти не можуть взяти український Маріуполь. Тому хочуть зрівняти з землею завод "Азовсталь", де тримають оборону наші бійці. Про це свідчать перехоплення розмов СБУ.
Окупантів не стримує навіть те, що на заводі знайшли прихисток мирні мешканці міста. Тож рашисти готують 3-тонні "сюрпризи" з неба.
На записі, що має СБУ, ростовський командир взводу загарбників, який перебуває в 4-х кілометрах від легендарної будівлі, ділиться планами керівництва з дружиною.
Ждем тут "сюрпризы" от россии... трехтонные с неба... Сказали, сравнять все с землей... Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь волна взрывная будет», – розповідає він своїй дружині.
На запитання про долю мирного населення відповідає:
Все уехали. Все кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и сильно умные....
Нагадаємо, окупанти почали штурм "Азовсталі" в Маріуполі.
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