Російські військові з допомогою бойовиків самопроголошеної "ДНР" розпочали штурм металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі. Про це заявив один з ватажків "ДНР", передає ТАСС.

"Азовсталь" - це промислова зона, яка знаходиться в центрі оточеного росіянами міста. Окупанти заперечують інформацію захисників, що на "Азовсталі" є цивільні особи. Про те, що на комбінаті переховуються від обстрілів жінки та діти, раніше заявляв командир 36-ї окремої бригади морської піхоти України майор Сергій Волина.

У Маріуполі, який майже повністю перейшов під контроль Росії, й досі залишаються українські військовослужбовці. Головним осередком опору вважається завод "Азовсталь".

Російські військові неодноразово пропонували здатися українським бійцям у Маріуполі. Водночас окупанти відмовили в евакуації мирних жителів міста.