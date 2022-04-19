Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект щодо продовження терміну дії воєнного стану в країні.

Проект закону про затвердження указу президента "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні" зареєстрований на сайті парламенту, його текст наразі не опублікований.

На який термін пропонується його продовжити, поки що не відомо.

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Воєнний стан був запроваджений в Україні 24 лютого, в день початку російського вторгнення. Термін його дії закінчується 25 квітня.

12 квітня пан Зеленський скасував весняний призов і відклав демобілізацію. Це пов'язано з тим, що у країні й так оголошена загальна мобілізація.

Нагадаємо, що триває третя хвиля мобілізації: кого викликають до війська.