В Україні можуть продовжити воєнний стан [ Редагувати ]
З 24 лютого в Україні діє воєнний стан, введений через війну з росією. Він закінчується 25 квітня, але його можуть продовжити.
Про це повідомляє член Комітету Верховної Ради з національної безпеки і оборони Федор Веніславський в ефірі національного телемарафону.
Депутат нагадав, що режим воєнного стану в Україні діє до 25 квітня.
Відповідно, буде ініціатива президента (України - ред.) про продовження, тому що, на жаль, війна не закінчилася.
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