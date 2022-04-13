З 24 лютого в Україні діє воєнний стан, введений через війну з росією. Він закінчується 25 квітня, але його можуть продовжити.

Про це повідомляє член Комітету Верховної Ради з національної безпеки і оборони Федор Веніславський в ефірі національного телемарафону.

Депутат нагадав, що режим воєнного стану в Україні діє до 25 квітня.