В Маріуполі окупанти скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі".

Про це повідомив у фейсбуці народний депутат "Батьківщини" Сергій Тарута.

За його словами, під завалами близько 300 людей, серед них діти.

"У вцілілій частині лікарні були поранені захисники й ховались маріупольці із дітьми. Тому що у знищеному місті ховатись більше ніде! Бракує слів", – пише Тарута.

Напередодні СБУ виклали перехоплену розмову одного з російських військових, в якій ішлося про те, що на "Азовсталь" скидатимуть тритонні бомби.