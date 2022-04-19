Окупанти скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі" в Маріуполі [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
В Маріуполі окупанти скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі".
Про це повідомив у фейсбуці народний депутат "Батьківщини" Сергій Тарута.
За його словами, під завалами близько 300 людей, серед них діти.
"У вцілілій частині лікарні були поранені захисники й ховались маріупольці із дітьми. Тому що у знищеному місті ховатись більше ніде! Бракує слів", – пише Тарута.
Напередодні СБУ виклали перехоплену розмову одного з російських військових, в якій ішлося про те, що на "Азовсталь" скидатимуть тритонні бомби.
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