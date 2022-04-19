Байден обговорює зі світовими лідерами питання підтримки України [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден розпочав відеоконференцію з іншими світовими лідерами. Порушив питання підтримки України.
Про це пише в Twitter кореспондент видання Bloomberg News Джош Вінгров.
Як відзначає кореспондент, до відеоконференції приєдналися:
- канцлер Німеччини Олаф Шольц;
- прем'єр Британії Борис Джонсон;
- президент Франції Еммануель Макрон;
- прем'єр Італії Маріо Драгі;
- прем'єр Японії Кісіда Фуміо;
- президент Польщі Анджей Дуда;
- прем'єр Канади Джастін Трюдо;
- президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн;
- генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг;
- голова Європейської ради Шарль Мішель.
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