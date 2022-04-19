росія зробила невдалі спроби наступу під Харковом та Донецьком - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Збройні сили України (ЗСУ) відбили спроби наступу противника під Харковом і Донецьком. Ворог відступив з відчутними втратами, на окремих напрямках українські військові перейшли в контратаку і звільнили Мар'їнку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Відзначається, що противник зробив спробу наступу на південь від міста Ізюм в Харківській області. Атака виявилася не вдалою. Українські військові завдали ворогові втрати і змусили його відступити на займані позиції.
У Донецькій області біля Маринки ЗСУ нанесли контрудар по противнику. В результаті ворог зазнав втрат і відступив. Українські захисники відновили контроль над населеним пунктом.
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