"Росія у цій війні назавжди впише себе в історію як чи не найбільш нелюдську армію світу" - Зеленський [ Редагувати ]
У вівторок, 19 квітня, президент України Володимир Зеленський сказав про те, що російська армія у цій війні назавжди впише себе у світову історію як чи не найбільш варварську й нелюдську армію світу.
Цілеспрямовано вбивати мирних людей, руйнувати житлові квартали, цивільну інфраструктуру, застосовувати для цього всі види озброєнь, зокрема заборонені міжнародними конвенціями, – це вже фірмовий почерк російської армії. І це така підлість, яка на покоління позначить російську державу як джерело абсолютного зла.
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