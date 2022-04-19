Українські захисники за добу відбили десять атак ворога на Донбасі [ Редагувати ]
Протягом вівторка, 19 квітня, українські військовослужбовці відбили десять ворожих атак. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Операції об'єднаних сил.
Водночас загарбники зазнали значних втрат серед техніки.
Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Також, протягом доби, наші воїни знищили:
- 12 танків;
- артилерійську систему;
- 28 одиниць броньованої автомобільної техніки;
- 2 одиниці автомобільної техніки.
Підрозділи ППО на Донбасі знищили:
- один винищувач Су-34;
- один вертоліт Ка-52;
- чотири безпілотники;
- крилату ракету.
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