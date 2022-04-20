В середу ввечері, 30 квітня, заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар розповів, що захисники Маріуполя готові евакуюватися з міста за підтримки третьої сторони. Про це він сказав у відеозверненні.

Паламар також додав, що в Маріуполь готові вирушити представники переговірної групи України для зустрічі з російською стороною щодо евакуації.

Ми спілкувалися сьогодні з вищим політичним керівництвом. Це саме Давид Арахамія та Михайло Подоляк, які заявляють, що готові приїхати на переговори в Маріуполь із Медінським і Слуцьким (представники рф. – Ред.) із приводу евакуації військового гарнізону, що залишився тут. Ми готові евакуюватися за підтримки третьої сторони з міста Маріуполь.

Він також закликав увесь цивілізований світ долучитися до гарантій безпеки.

Також наголошую, що умови рф щодо здачі зброї та здачі в полон наших захисників не підтримуємо.

Він також додав, що вони готові залишити місто лише зі своєю стрілецькою зброєю.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський, заявив, що наразі не може сказати, коли українська армія зможе розблокувати Маріуполь.