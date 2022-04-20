Є два шляхи: Зеленський про розблокування Маріуполя [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський, заявив, що наразі не може сказати, коли українська армія зможе розблокувати Маріуполь. Про це він повідомив під час прес-конференції після зустрічі з очільником Євроради.
За його словами, для цього є два шляхи.
Я не знаю, коли ми можемо розблокувати Маріуполь. Говорю вам відкрито. Всі хлопці у Маріуполі хочуть перемоги, хочуть розблокування, вони не збираються здаватися ворогу.
Зеленський зазначив, що розблокувати Маріуполь можна або військовим шляхом, або дипломатичним.
Для того, щоб розблокувати Маріуполь, є два шляхи. Перший - це серйозна важка озброєна допомога, на яку ми та вони розраховуємо, і спільними діями ми можемо розблокувати Маріуполь. Поки що у нас цієї техніки недостатньо. Другий шлях - дипломатичний. Поки що на це не погоджується рф.
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