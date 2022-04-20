Президент України Володимир Зеленський, заявив, що наразі не може сказати, коли українська армія зможе розблокувати Маріуполь. Про це він повідомив під час прес-конференції після зустрічі з очільником Євроради.

За його словами, для цього є два шляхи.

Я не знаю, коли ми можемо розблокувати Маріуполь. Говорю вам відкрито. Всі хлопці у Маріуполі хочуть перемоги, хочуть розблокування, вони не збираються здаватися ворогу.

Зеленський зазначив, що розблокувати Маріуполь можна або військовим шляхом, або дипломатичним.