На Донецькому та Луганському напрямку українські захисники продовжують давати відсіч окупантам. За добу ЗСУ відбили 9 атак ворога. Про це повідомляють в ООС.

Так, українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, один танк, одну артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, 2 одиниці спеціальної інженерної, 2 одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами.

Також підрозділи протиповітряної оборони збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Окрім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії.

У ході боїв українські захисники знищили: