На Донбасі ЗСУ відбили 9 атак ворога та знищили 14 одиниці техніки [ Редагувати ]
На Донецькому та Луганському напрямку українські захисники продовжують давати відсіч окупантам. За добу ЗСУ відбили 9 атак ворога. Про це повідомляють в ООС.
Так, українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, один танк, одну артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, 2 одиниці спеціальної інженерної, 2 одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами.
Також підрозділи протиповітряної оборони збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Окрім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії.
У ході боїв українські захисники знищили:
- особового складу - 36;
- БМП - 5;
- БТР - 4;
- АТ - 1;
- ЗРК - 1;
- мінометний розрахунок - 1.
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