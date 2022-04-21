Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов припустив, що міст через Керченську протоку, ймовірно, знищать. Він вважає, що українські військові це зроблять, "якщо буде можливість".

Про це повідомляє "Радіо НВ".

Такий крок необхідний, оскільки росія використовує дану переправу для підвезення озброєння і підкріплення своєї армії.

Якби у нас була можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо.

Варто відзначити, що Керченський міст - це транспортна переправа протяжністю 19 кілометрів, яка була побудована росією після анексії Криму. Він з'єднує півострів і рф.