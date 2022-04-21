"Війна може завершитися прямими переговорами Зеленського і путіна" - Офіс президента [ Редагувати ]
Війна росії проти України може бути завершена прямими перемовинами між перемовинами між президентами Володимиром Зеленським та володимиром путіним. При цьому позиції української сторони мають бути сильними, продуманими та юридично вивіреними.
Про це повідомляє на радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, якого цитує ОП.
Це те, над чим працює сьогодні команда юристів, консультантів і переговорна група з української сторони. Відповідно, ми сподіваємося, що позиції президента Володимира Зеленського будуть надзвичайно міцними на цих переговорах.
Він також висловив сподівання, що український президент під час перемовин зуміє донести до візаві з країни-агресора ключові, принципові для нашої держави речі і зазначив, що дочекатися розвитку ситуації на Сході та оцінити, наскільки серйозним буде наступальний запал, який демонструє рф.
Ресурсів у них достатньо, ракет достатньо, бомбардувати наші міста вони, на жаль, продовжують. У них іще є жива сила й техніка, яку їм не шкода знищити на наших полях. Тому давайте почекаємо якийсь час, і тоді ми зможемо вже судити про позиції сторін, насамперед президента України, на майбутніх двосторонніх зустрічах.
За його словами, вже найближчий тиждень-півтора буде зрозуміло, як розвиватимуться події.
У Збройних Сил України немає іншого шляху, як здобувати сьогодні тактичні перемоги на сході країни. Це принципово важливо, щоб ми залишилися вільними, не жили в таборі. На жаль, українські військові сплачують за це високу ціну - віддають свої життя
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