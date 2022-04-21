Чеська компанія друкує на 3D-принтері захисні укріплення для українських військових. Кажуть, випробування довели - їхня розробка справді зможе вберегти життя. Тож поспішають передати готові вироби у зону бойових дій. А згодом привезуть і самі 3D-принтери в Україну. Для чого ще може знадобитися технологія - розповість Ольга Жидецька.

Ось так - шар за шаром за точно розрахованою схемою цементний розчин формує секцію захисної стіни. Конструкція модульна, тобто з неї, як з конструктора можна скласти куленепробивний бар`єр будь-якої конфігурації. Технологію винайшла чеська компанія, що спеціалізується на будівництві за допомоги 3D-принтерів.

Томас Вранек, директор компанії:

Разом з командою архітекторів ми розробили спеціальну модульну систему і останніми днями почали друкувати захисні конструкції для України. Ми провели випробування в балістичній лабораторії з дуже хорошими результатами і довели, що наша розробка дуже безпечна.

Один з виробничих секретів - склад цементу. Надміцний - витримує автоматну чергу впритул чи влучання гранати. І водночас легкий - тож конструкції нескладно транспортувати та переміщувати. До гарячих точок в Україні вже відправлено десятки готових блоків. Окрім того незабаром в нашу країну привезуть 20 3D-принтерів.

Георгій Ніколаєв, торговельний представник:

Ці захисні бар'єри дуже необхідні і нині це перший крок. За рішенням президента Зеленського розпочинається відновлення зруйнованих населених пунктів, де споруджуватимуть нові будинки й інфраструктуру.

Мобільні принтери планують застосовувати для зведення будівель безпосередньо на місці. Цю технологія досить широко застосовують у світі. Вона дозволяє швидко, якісно та недорого споруджувати і об`єкти інфраструктури, і невеликі житлові будинки.