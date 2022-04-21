Рада продовжила воєнний стан в Україні до 25 травня [ Редагувати ]
Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні ще на 30 діб - до 25 травня. Депутати підтримали президентський законопроект "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні".
Воєнний стан був запроваджений в Україні 24 лютого, в день початку російського вторгнення. Термін його дії закінчується 25 квітня.
12 квітня пан Зеленський скасував весняний призов і відклав демобілізацію. Це пов'язано з тим, що у країні й так оголошена загальна мобілізація.
Нагадаємо, що триває третя хвиля мобілізації: кого викликають до війська.
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