Понад 3500 населених пунктів перебувають під тимчасовою окупацією - ОП [ Редагувати ]
Помічниця керівника Офісу президента Олена Симоненко поділилася оновленими цифрами щодо окупованих російськими загарбниками районів України.
В Офісі президента нарахували 42 населених пункти, що впродовж доби потрапили під окупацію військ рф. Усі вони розташовані в Донецькій області.
"Це відбулося сьогодні, але завтра може бути так, що наші війська їх відвоюють знов... У нас сьогодні більше ніж 3500 населених пунктів перебувають в окупації. Це майже 30% території, де відбуваються бойові дії", – заявила Симоненко.
Тим часом президент Франції Макрон звернувся до росії із закликом припинити блокаду українского Маріуполя. Він просить рф дозволити мирним мешканцям покинути місто.
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