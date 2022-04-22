У Мелітополі на Запоріжжі патріоти вбили понад 100 окупантів. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

За його словами, з початком окупації мелітопольці чинили ворогові мирний опір із прапорами та піснями, але, коли почали вбивати демонстрантів та залякувати - отримали гідну відповідь на свої злочини.

За даними розвідки, підтверджено знищення 100 окупантів. Окупанти намагаються знайти хоч когось, але не можуть, адже проти них весь Мелітополь.

Нагадаємо, що у Херсоні розстріляли колаборанта Валерія Кулешова.