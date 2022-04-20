Вранці 20 квітня в окупованому Херсоні за незрозумілих обставин був розстріляний колаборант Валерій Кулешов. Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко.

За словами свідків, Кулешов вийшов зі свого під'їзду і його застрелили біля смітника.

Кулешов був посібником російських окупаційних військ, довірена особа проросійських політиків Кирила Стремоусова та Володимира Сальдо. Загиблий претендував на посаду начальника окупаційної поліції Херсона. Подробиці інциденту ексклюзивно повідомив мешканець Херсона.

Нагадаємо, 3 березня до Херсона зайшла російська армія, і з того часу місто перебуває в окупації.

Окупанти готували "референдум" щодо створення "Херсонської народної республіки", однак місцеві депутати на екстреному засіданні облради відкинули цю ідею.