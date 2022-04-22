Україна офіційно звернулась до Секретаріату енергетичної спільноти, Європейського Союзу та країн-учасниць Договору про енерготовариство. Пропонує запровадити ембарго на купівлю, імпорт, передання й транспортування енергетичних товарів росії.

Про це пише в Facebook радниця міністерства енергетики Олена Зеркаль.

Відповідна ініціатива дозволить перевести дискусію щодо енергетичного ембарго із обіцянок до ухвалення формального рішення.

Українська сторона, зі свого боку, пропонує терміново ввести ембарго на енергоносії країни-окупанта, які можна легко замінити. Також мають бути заборонені всі постачання морським, залізничним та автомобільним транспортом.

Пропонується й оголосити ембарго на російську трубопровідну нафту. Вона ж повинна набути чинності вже через 6-9 місяців, коли країни завершать переналаштування ринків.

Також Україна планує запровадити фінансові обмеження на розрахунки щодо постачання газу з країни-окупанта й запровадити спеціальні рахунки для накопичення коштів від продажу трубопровідного газу. Платежі повинні зберігатися на депозитному рахунку в ЄС й будуть звільнені в обмін на виконання росією певних умов безпеки.