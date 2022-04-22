Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд розповіла, що ніхто не може виключити, що путін застосує тактичну ядерну зброю у війні з Україною.

"Ми маємо справу з путіним, і він вже давав наказ вчиняти жахливі, наджорстокі воєнні злочини. А отже, можливим є все, і нам треба бути готовими до використання росією різних типів зброї з катастрофічними наслідками", - сказала вона.

Однак вона зазначила, що зараз не лише США доносять до путіна сигнал про те, що цей крок буде катастрофою не тільки для України та для світу. Також це матиме абсолютно катастрофічні наслідки для самого путіна і також для росії.

"Я вважаю, що за цих умов краще утриматися від цих деталей. Можу лише запевнити: навіть у порівнянні з тими високими втратами, тією високою ціною, яку для росії має нинішня агресія - у цьому випадку ціна дій путіна буде просто астрономічною, - додала Нуланд.