Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідає Україну 28 квітня. Про це повідомила прес-служба організації.

Гутерріш зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Він також зустрінеться зі співробітниками агенцій ООН з питань розширення гуманітарної допомоги народу України.

Напередодні повідомлялося, що Генсек ООН 26 квітня прибуде до Москви для переговорів з главою МЗС росії сергієм лавровим і президентом рф володимиром путіним.