Генсек ООН зустрінеться з Зеленським після візиту до Москви [ Редагувати ]
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідає Україну 28 квітня. Про це повідомила прес-служба організації.
Гутерріш зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Він також зустрінеться зі співробітниками агенцій ООН з питань розширення гуманітарної допомоги народу України.
Напередодні повідомлялося, що Генсек ООН 26 квітня прибуде до Москви для переговорів з главою МЗС росії сергієм лавровим і президентом рф володимиром путіним.
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