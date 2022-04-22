Генсек ООН зустрінеться з путіним наступного тижня [ Редагувати ]
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Президент росії володимир путін дав згоду на зустріч із генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішом у москві, передає "Интерфакс".
У кремлі підтвердили готовність путіна зустрітися з генсеком ООН. Гутерріш прибуде до москви 26 квітня.
Президент рф прийме генерального секретаря, запевнив прес-секретар путіна дмитро пєсков. Також у програмі візиту Гутерріша зустріч із міністром закордонних справ лавровим.
Представник генсека ООН 20 квітня заявив про наміри Гутерріша особисто відвідати мвлаоскву та Київ. Він прагне обговорити з двома президентами термінові заходи для встановлення миру та майбутнє міжнародних відносин.
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