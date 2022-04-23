Британська розвідка не бачить значних успіхів росіян у наступі на Донбас і південь [ Редагувати ]
Незважаючи на посилену активність й наступ по всіх фронтах, російські війська за останні 24 години не мали значних успіхів у своїх спробах подальшого захоплення України. Про це йдеться в щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.
- Українські контратаки продовжують перешкоджати зусиллям окупантів.
- Російські військово-повітряні та морські сили не встановили контроль у жодній з областей через ефективність української повітряної та морської оборони.
- Незважаючи на заявлене росією захоплення Маріуполя, там тривають запеклі бої, що зводить нанівець спроби захопити місто і ще більше уповільнює їхнє бажане просування на Донбасі, заявили у британській розвідці.
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