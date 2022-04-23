Війна в Україні: що відбувається на фронтах 23 квітня [ Редагувати ]
Російські окупанти проводять наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного шляху між росією та окупованим Кримом. Про це повідомляє Генштабу ЗСУ в оперативному зведенні на 06.00.
- Найбільша активність ворога спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Підрозділи окупантів здійснюють перегрупування, ворог завдає ракетно-бомбових ударів.
- З метою уточнення положення наших військ на Сумському напрямку противник задіяв БПЛА з району н.п. Глушково. Не виключається здійснення противником провокацій на українсько-російському кордоні із звинуваченням у них представників Сил оборони України.
- На Таврійському та Південнобузькому напрямках з метою створення сприятливих умов для просування у напрямку Миколаєва противник проводить обстріли позицій ЗСУ. Для нарощування системи ППО у районі Скадовська ворог розгорнув батарею С-300ВМ.
- На Слобожанському напрямку противник продовжує частково блокувати Харків та обстрілювати його з ствольної та реактивної артилерії. Окремі ворожі підрозділи ведуть наступальні та штурмові дії південніше Ізюма. Противник проводить повітряну розвідку позицій і заходи щодо організації вогневої підтримки наступу та організації логістичного забезпечення угруповання.
- За наявною інформацією, підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка взяла активну участь у масових вбивствах, катуваннях та гвалтуванні цивільного населення в Бучі, діють в районі н.п. Ізюм і вже зазнали втрат.
- На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Сєверодонецькому напрямку, здійснює інтенсивний вогневий вплив на наші війська з метою їх витіснення та створення умов для розвитку наступу на Слов’янськ. Триває наступ у напрямку Новотошківського та штурмові дії у районах Рубіжного, Попасної і Мар’їнки.
- На Маріупольському напрямку противник продовжує блокувати наші підрозділи в районі заводу "Азовсталь" та завдавати авіаційних ударів по місту, зокрема й із застосуванням літаків дальньої авіації. З метою розмінування припортової інфраструктури Маріуполя до окупованого міста прибув інженерний підрозділ.
- На Запорізькому напрямку, на посилення свого угруповання, противник перемістив БТГ.
- У рамках формування додаткових резервів завершено підготовку підрозділу ПВК "Вагнер" чисельністю до 200 осіб. Передова група підрозділу перекинута у район Новобахмутівки для рекогносцирування місцевості та уточнення порядку взаємодії. Інформація наразі уточнюється.
- В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району бойових дій та ведення розвідки.
- Лише на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 8 атак ворога, знищено 9 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, паливозаправник, 3 артилерійські системи.
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