Російська армія закінчує перегрупування військ і намагається визначити найбільш вразливі місця ЗС України, щоб почати широкомасштабний наступ у Донецькому операційному районі. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив у ефірі національного телемарафону.

Противник закінчує перегрупування військ. Всі батальйонно-тактичні групи, які до цього часу були зосереджені на території білорусі, біля наших північних кордонів, зараз перекидаються на схід України. Це по-перше. А по-друге, противник зараз по всіх напрямках намагається визначити найбільш вразливі місця Збройних Сил України для того, щоб почати широкомасштабний наступ і закріпити свій успіх, насамперед у Донецькому операційному районі.

Щодо повідомлень про нібито рішення окупантів припинити штурм "Азовсталі" у Маріуполі, за даними воєнної розвідки, російське керівництво, як завжди, говорить неправду.

За даними Головного управління розвідки, як завжди, російське керівництво говорить неправду. Так, дійсно, вони можуть відмовитись від широкомасштабного штурму саме цього об’єкта, але, за нашими даними, вони планують залучити росгвардію, планують залучити інші структури, в тому числі структури ФСБ, які будуть продовжувати наступ саме на завод "Азовсталь" для того, щоб знищити наш спротив.

Нагадаємо, що з'явилося нове відео з підземелля "Азовсталі" в Маріуполі.