З'явилося нове відео з підземелля "Азовсталі" в Маріуполі [ Редагувати ]
Полк "Азов" виклав у мережу нове відео з катакомб комбінату "Азовсталь" у заблокованому ворогом Маріуполі. Запис зроблено 21 квітня.
У підвалі в основному жінки та діти - від немовлят до підлітків 14 років. Вони майже два місяці перебувають у підземеллі, без можливості подихати свіжим повітрям чи елементарно нормально справити необхідні життєві потреби.
Після навмисних бомбардувань Драмтеатру, де було більше тисячі людей, після обстрілів пологових будинків - люди не вірять окупантам і бояться самостійно евакуйовуватися.
Мешканці "азовського підземелля" просять про безпечний гуманітарний коридор, щоб отримати змогу виїхати на неокуповану українську територію. Жінки наголошують, що дуже переживають за своїх дітей.
Нагадаємо, що під Маріуполем виявили ще одну братську могилу.
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