В суботу, 23 квітня, президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію для українських та іноземних представників ЗМІ.

Журналістка "Подробиць" Ірина Баглай задала важливі питання президенту.

Пане президенте, ви наполягали на зустрічі з путіним, чи продовжуєте наполягати на особистій зустрічі? Чи вважаєте, що вона може зупинити війну? Яким чином? Чому росія відкидає цю вашу пропозицію? А також складова безпеки. У контексті тієї інформації, що на вас були замахи, готувались, це, я так розумію, повинна бути третя країна? Чи ви усвідомлюєте ризики, які вам загрожують?

"Щодо російської федерації і перемовин: я наполягав з самого початку на переговорах із лідером російської федерації, тому що вважаю, що будь-які формати щодо зустрічей через посередників з росією або передавати ту чи іншу інформацію лідеру рф через дружні країни - не дасть бажаного результату. Цю війну зможе зупинити той, хто її розпочав. Я не дуже боюсь замахів. Дуже боїться моя охорона і моя сім'я. Що стосується того, щоб продовжити тематику зустрічі з президентом росії: я хочу зупинити війну і її закінчити. Є дипломатичний шлях і військовий. Тож будь-яка здорова людина завжди обирає дипломатичний шлях, тому що знає, що навіть якщо це складно, це зможе зупинити втрату тисячі, десятків тисяч, а з такими сусідами сотні тисяч, а може навіть мільйони жертв. Цього не хочеться. І будь-який лідер, як би хотів він цього особисто чи не хотів, не має права відміняти суб'єктивно (тому що це буде суб'єктивне рішення) дипломатичний шлях. І також це дуже важливо для наших партнерів. Ми постійно говорили про це і робили кроки щодо дипломатичного вирішення військового конфлікту із росією, наші партнери як європейські, так і заокеанські, всі бачили, що ці всі роки росія казала, що сама Україна не хоче сідати за стіл перемовин і закінчувати війну. Зараз всі бачать, це був такий накопичувальний ефект і він вдався, і зараз нам вірять. А довіра до росії... її немає. Сьогодні це слова антоніми - "росія" і "довіра". Вони весь час про щось говорять, їх слова не співпадають із діями. Тож я не боюсь зустрічі з президентом. Боятись я просто не маю права, тому що наш народ показав, що він нічого не боїться. Боїться лиш за своїх дітей. Люди голіруч зупиняли танки та іншу російську техніку, так само як наші ЗСУ, наші нацгвардійці. Дуже багато заходів безпеки. Нормальний лідер не має права боятись, коли річ іде за нашу державу та незалежність", - сказав президент.