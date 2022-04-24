Окупанти продовжили завдавати авіаудари в районі "Азовсталі" у Маріуполі - Генштаб [ Редагувати ]
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Росія вже 60-й день жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Зокрема, на Маріупольському напрямку окупанти продовжили обстріли та бойові дії в районі "Азовсталі".
Про це повідомляє Генштаб.
Російські окупанти завдали авіаційних ударів по визначених обєктах цивільної інфраструктури.
Також ворог здійснював штурмові дії у напрямку населеного пункту Времівка. Однак, війська рф зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції.
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