Росія вже 60-й день жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Зокрема, на Маріупольському напрямку окупанти продовжили обстріли та бойові дії в районі "Азовсталі".

Про це повідомляє Генштаб.

Російські окупанти завдали авіаційних ударів по визначених обєктах цивільної інфраструктури.

Також ворог здійснював штурмові дії у напрямку населеного пункту Времівка. Однак, війська рф зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції.