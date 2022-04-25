"Шахтар" вийшов на благодійний матч у футболках на згадку про вбитих росією українських дітей [ Редагувати ]
Донецький "Шахтар" вийшов на благодійний матч з турецьким "Антальяспором" у футболках на згадку про 215 вбитих росією українських дітей.
На принті на футболках - рука Валерії Глодан з бейджиком із пологового будинку про народження її доньки Кіри у січні цього року.
Нагадаємо, що Валерія, тримісячна Кіра та її бабуся були вбиті російською ракетою у своїй квартирі в Одесі у суботу, 23 квітня.
Матч з турецьким "Антальяспором" - частина благодійного туру команди з Донецька. Усі зібрані гроші перерахують українським громадянам, волонтерським організаціям, медикам. Виручені гроші також буде спрямовано на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.
Поєдинок відбудеться на стадіоні суперника "Анталья Арена" розпочався о 20:30. На жаль, матч не буде показано через відсутність дозволу на трансляцію від Федерації футболу Туреччини, оскільки час проведення зустрічі збігається з часом проведення сьогоднішніх матчів турецької Суперліги.
Нагадаємо, що раніше "Шахтар" показав світу скільки дітей загинуло в Україні з початку війни.
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