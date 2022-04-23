В суботу, 23 квітня, президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетний обстріл в Одесі напередодні Великодня.

"Пасха - это большой праздник в Украине. Семь ракет! Семь ракет сегодня прилетело в Одессу. Две мы сбили. В жилую многоэтажку попала ракета. 8 людей на сейчас скончалось, 18 или 20 - ранено. Ребенку 3 месяца.. Он умер. Война началась, когда этому ребенку месяц был. Вы представляете, что это вообще происходит? Подонки вонючие! Других нет слов", - сказав президент.

"Мы должны говорить и цепляться за каждый такой случай. Чтобы больше таких "3-месячных детей" не было. От какого они бога? Про что они говорят? Про какие ценности? Каков их мир? Русский мир... какой крестьянский мир?", - заявив Зеленський.