Донецький "Шахтар" провів третій матч у рамках свого благодійного євротурне на підтримку України під час війни з російськими окупантами. На поєдинок проти турецького "Фенербахче" у Стамбулі гравці "гірників" вийшли в спеціальних футболках.

На плечах у гравців донецького клубу були зав'язані прапори України, а на футболках - зображення чотирирічної Аліси, яка всі дні війни ховається від снарядів російських військ у бомбосховищі Маріуполя.

Поруч із фото дівчинки розташований такий напис:

Я хочу повернутися додому.

У пресслужбі "гірників" пояснили, що в такий спосіб хотіли продемонструвати світу жахіття війни, яку російська федерація розв'язала проти України.

Сьогоднішня благодійна гра - можливість показати через історію Аліси весь жах війни. Страждання, біль, сльози, страх українських дітей замість радості, сміху й веселощів. Спільними зусиллями ми повинні повернути мир до України.

Поєдинок завершився мінімальною поразкою "гірників" з рахунком 0:1. Єдиний гол у зустрічі на 26-й хвилині забив еквадорський нападник "Фенербахче" Еннер Валенсія.