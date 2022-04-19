"Шахтар" провів зворушливу акцію заради 4-річної дівчинки з Маріуполя [ Редагувати ]
Донецький "Шахтар" провів третій матч у рамках свого благодійного євротурне на підтримку України під час війни з російськими окупантами. На поєдинок проти турецького "Фенербахче" у Стамбулі гравці "гірників" вийшли в спеціальних футболках.
На плечах у гравців донецького клубу були зав'язані прапори України, а на футболках - зображення чотирирічної Аліси, яка всі дні війни ховається від снарядів російських військ у бомбосховищі Маріуполя.
Поруч із фото дівчинки розташований такий напис:
Я хочу повернутися додому.
У пресслужбі "гірників" пояснили, що в такий спосіб хотіли продемонструвати світу жахіття війни, яку російська федерація розв'язала проти України.
Сьогоднішня благодійна гра - можливість показати через історію Аліси весь жах війни. Страждання, біль, сльози, страх українських дітей замість радості, сміху й веселощів. Спільними зусиллями ми повинні повернути мир до України.
Поєдинок завершився мінімальною поразкою "гірників" з рахунком 0:1. Єдиний гол у зустрічі на 26-й хвилині забив еквадорський нападник "Фенербахче" Еннер Валенсія.
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