Німецький оборонний концерн Rheinmetall надіслав владі Німеччини запит на продаж Україні 88 танків Leopard 1A5. Про це повідомила газета Die Welt.

Заявка наприкінці минулого тижня надійшла до Міністерства у справах економіки та захисту клімату ФРН та була спрямована ​​до Федеральної ради безпеки. До цього органу входять канцлер ФРН Олаф Шольц, міністри закордонних та внутрішніх справ, оборони, фінансів, економіки, економічного співробітництва та юстиції.

Представник Мінекономіки ФРН так прокоментував запит:

З міркувань конфіденційності ми, як правило, не коментуємо будь-які нерозглянуті розгляди. У принципі у випадку питань, що стосуються України, ми діємо тут швидко і конструктивно: щойно надходять конкретні заявки, ми вживаємо всіх необхідних заходів і за необхідності координуємо їх з різними відомствами, відповідальними за ухвалення рішення.

Якщо заявку схвалять, танки можуть бути направлені до України "впродовж кількох тижнів". При цьому уточнюється, що перша партія, яке складається з 22 танків, може неадійти впродовж 6-8 тижнів, решта 66 танків можуть бути поступово передані Києву до кінця 2023 року.

Водночас передбачається постачання 3,5 тис. одиниць боєприпасів, а також можливість навчання в Німеччині 32 українських військових.

Крім заявки на продаж 88 танків Leopard владі Німеччини від Rheinmetall був направлений запит на продаж Україні 100 БМП Marder і заявка від компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW) на експорт 100 самохідних артилерійських установок PzH 2000.

Вартість вживаних танків Leopard 1A5 становить близько 115 млн євро. Разом з пропозицією 100 БМП Marder на суму 150 млн євро і самохідних артилерійських установок на суму 1,8 млрд євро, загальна вартість угоди може становити майже 2 млрд євро.

Танк Leopard 1A5

На початку квітня німецьке видання Welt повідомляло, що влада Німеччини відмовилася поставляти Україні 100 БМП Marder на запит Києва.

Також за даними німецької преси, канцлер ФРН Олаф Шольц відкладає остаточне рішення про постачання Україні 100 танків.

Нагадаємо, що Польща підтвердила передачу танків Україні.