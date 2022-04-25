Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в ефірі телеканалу Polsat, оголосив про передачу танків Україні. Голова уряду не повідомив жодних деталей, пославшись на питання безпеки та пообіцявши повідомити "все свого часу".

Ми повідомимо все свого часу. З міркувань безпеки перш за все наших українських сусідів, друзів ми не про це говоритимемо.

Premier @MorawieckiM w #GośćWydarzeń: Tak, Polska przekazała czołgi na Ukrainę, ale ze względów bezpieczeństwa naszych ukraińskich przyjaciół nie będziemy mówić o ich liczbie. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 25, 2022

Питання передачі Україні польських винищувачів радянського виробництва МіГ-29 Моравецький назвав "закритим".

Таких прохань немає.

22 квітня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Лондон розглядає можливість відправлення танків до Польщі, щоб Варшава натомість могла направити свої танки українським військовим.

Ми розглядаємо можливість відправлення танків до Польщі, щоб допомогти їм, оскільки вони відправляють частину своїх Т-72 до України.

Нагадаємо, що Словенія оголосила про те, що передасть Україні 54 танки М-84.