"Наше суспільство не хоче, щоб ми продовжували переговори" - Зеленський

Україна не буде відмовлятися від своїх територій. Офіційний Київ розмовлятиме з Москвою, але не з позиції російського ультиматуму". Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN