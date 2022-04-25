"Почався третій місяць нашої війни за незалежність": Зеленський записав нове відеозвернення [ Редагувати ]
За 2 місяці бойових дій 9 тисяч 781 захисник України був відзначений державними нагородами. Звання Героя України присвоєно 142 нашим захисникам. Про це у традиційному вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
Українці й українки проявили по-справжньому масову готовність захищати державу. Будь-якого віку, будь-якого майнового стану, будь-якої освіти - українці й українки однаково стали на захист держави. Ця війна стала по-справжньому народною для України. І показала, що на всій нашій території - від сходу до заходу, від півночі до півдня – українська ідея однаково сильна, однаково всенародна.
Головні тези виступи глави держави:
- Росія хоче розіграти десь на нашій землі бутафорський "референдум" - якщо навіть і спробують, це буде так само ганебно, як і все інше, що "накреативили" в Москві для окупації України.
- Станом на цей час вдалося деокупувати вже 931 населений пункт.
- За два місяці створена глобальна антивоєнна коаліція.
- Максимально прискорюємо наш рух в ЄС.
- Створюємо необхідну базу для відновлення України - міжнародні домовленості, спеціальні фонди для відбудови держави.
- Коли буде перемога - її відчує кожен. Коли настане мир - його побачить кожен.
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