62-й день війни. Збройні сили України не дозволяють агресору закріпитися на нашій землі. Армійці вправно коригують плани ворога.

Напередодні вони відбили наступ росіян на Запоріжжі. Окупанти планували просунутися вглиб території області, але натомість зазнали втрат. Більше розкаже Інна Гогой.

На Запоріжжі окупанти не припиняють обстрілювати цивільну інфраструктуру та будинки мирного населення. Від ворожих прильотів постійно страждають і жителі Кам'янського. Кілька днів тому рашисти вгатили по селу з артилерії. Загинули двоє чоловіків та 16-річний хлопець, які порались на городі. Місцеві жителі кажуть, сподівалися на тишу хоча б у великодні свята, але марно.

Житель Запорізької області:

Ми надіялись, що в честь свята зупиниться хоть вот ета перестрелка, хоть на етот святой день люди отдохнут. Но этого не произошло, все как обычно, были обстрелы.

Жителі Кам'янського розповідають: аби врятуватися від війни, чимало місцевих виїжджає.

Житель Запорізької області:

В таких умовах витримать довго не можна, і якщо ще дорослі витримують, то дітям це складно, дитяча психіка не витримує постійного навантаження.

Із різних видів зброї російські окупанти гатили по двом десяткам населених пунктів, зазначив речник командування Сил оборони на Запорізькому напрямку.

Руслан Ткачук, речник Командування Сил оборони на Запорізькому напрямку:

Загарбники вели обстріли по населених пунктах із застосуванням літака Су-24, танку, реактивної системи залпового вогню "Град", ствольної артилерії, 120 мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів. Найбільш активні бойові зіткнення та постійні обстріли ворог проводив в районі Гуляйполя.

На тимчасово окупованих територіях рашисти вдаються до провокацій та мародерства, поширюють фейки та пропаганду. На місцеве населення тиснуть психологічно, людей залякують та викрадають.

Руслан Ткачук, речник Командування Сил оборони на Запорізькому напрямку:

У Приморську окупанти викрали двох місцевих мешканців та заволоділи автомобілем "Шкода Октавія". У с. Новопетрівка Бердянському районі з дому викрадено старшого оперуповноваженого капітана поліції.

Гідну відсіч окупантам дають українські захисники. Цими кадрами у Фейсбуці поділилися Сили оборони Запорізького краю. Наші воїни знищили на Запоріжжі три ворожих вертольоти.